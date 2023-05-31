***GEDIK* *KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2023 19:04
***GEDIK******KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KAYSE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız KAYSE ("Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.") halka arz izahnamesinin 26.5 maddesinde Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlandığı ifade edilmiştir. Halka arz izahnamesinin 26.5.1 maddesinde Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına ilişkin açıklama kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, Gedik Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir. Gedik Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi, fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir. İfadesi yer almaktadır. Söz konusu fiyat istikrarı işlemlerinin süresi 30 (otuz) gün olarak belirlenmiştir. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 18.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Yatırımcılardan gelen talep üzerine fiyat istikrarı işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve fiyat istikrarı işlemlerinin günlük olarak paylaşılmasına karar verilmiştir. 18.05.2023 ile 31.05.2023 tarihleri arasında yapılan fiyat istikrarı işlemleri kapsamında hazırlanan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155135
BIST
18:054.887
En Düşük
|Değişim
|: -1,30%
|| -64,44
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.868
En Yüksek
4.982
18:0520,7221
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,2266
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
18:0522,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1896
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
18:051.310,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 22,39
|Açılış
|: 1.310,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,88
|180.883.405
|% 10,00
|
|COSMO
|75,90
|11.354.395
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|197.220.239
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|59.653.199
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|703.063.773
|% 9,97
|
|MARKA
|13,90
|8.150.571
|% -9,97
|
|VKFYO
|8,44
|87.447.406
|% -9,93
|
|ISKUR
|693.000,00
|2.073.600
|% -9,65
|
|KRGYO
|16,45
|28.279.235
|% -8,91
|
|GSRAY
|8,03
|562.554.242
|% -8,75
|
|THYAO
|143,80
|8.365.843.650
|% -2,18
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.631.809
|% -0,68
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% -3,48
|
|TOASO
|214,50
|4.811.225.287
|% 3,62
|
|GARAN
|26,78
|3.721.047.547
|% -3,11
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.631.809
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,15
|3.642.530.793
|% -3,88
|
|EKGYO
|7,11
|2.180.969.892
|% -3,92
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% -3,48
|
|KOZAL
|23,02
|3.473.102.153
|% 7,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7168
|20,7220
|% 1,11
|
|Euro
|22,2005
|22,2197
|% 0,90
|
|Sterlin
|25,6641
|25,7928
|% 1,48
|
|Frank
|22,6432
|22,7796
|% 0,77
|
|Riyal
|5,5074
|5,5350
|% 1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|7,67
|
|Altın Gr.
|1.310
|1.310
|22,16
|
|Cumhuriyet
|9.087
|9.224
|104,00
|
|Tam
|9.033
|9.281
|104,47
|
|Yarım
|4.423
|4.574
|18,00
|
|Çeyrek
|2.218
|2.294
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|0,45
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|-1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLSYN
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 259, 126 adet işlem
-
17:58KLSYN
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 224, 718 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TCELL, EKGYO
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 61 kaybederek (% -1.61 ) 4, 376
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, COSMO, CVKMD, KOPOL, AVHOL, GRTRK, KONKA, YESIL