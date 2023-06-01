***GEDIK* *KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2023 18:28
***GEDIK******KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KAYSE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2023 - 30.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız KAYSE ("Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.") halka arz izahnamesinin 26.5 maddesinde Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlandığı ifade edilmiştir. Halka arz izahnamesinin 26.5.1 maddesinde Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına ilişkin açıklama kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, Gedik Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir. Gedik Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi, fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir. İfadesi yer almaktadır. Söz konusu fiyat istikrarı işlemlerinin süresi 30 (otuz) gün olarak belirlenmiştir. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 18.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Yatırımcılardan gelen talep üzerine fiyat istikrarı işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve fiyat istikrarı işlemlerinin günlük olarak paylaşılmasına karar verilmiştir. 18.05.2023 ile 01.06.2023 tarihleri arasında yapılan fiyat istikrarı işlemleri kapsamında hazırlanan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155427
BIST
17:594.960
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 72,89
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
17:5920,8169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0291
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
17:5922,4615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2018
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
17:591.324,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 11,75
|Açılış
|: 1.324,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|199,10
|477.847.006
|% 10,00
|
|YAPRK
|46,00
|13.477.562
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,26
|206.272.860
|% 9,98
|
|OTTO
|130,00
|2.068.170
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|78.692.693
|% 9,97
|
|MARKA
|12,51
|6.429.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|154.316.554
|% -9,94
|
|BURCE
|124,30
|273.258.083
|% -7,24
|
|HURGZ
|3,83
|40.330.113
|% -4,96
|
|LIDER
|68,55
|50.998.003
|% -4,66
|
|THYAO
|147,00
|6.107.264.770
|% 2,23
|
|ASTOR
|55,20
|3.318.930.015
|% 5,14
|
|GARAN
|27,14
|3.119.535.291
|% 1,34
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|KOZAL
|23,18
|2.382.926.684
|% 0,70
|
|YKBNK
|10,53
|2.374.392.799
|% 3,24
|
|EKGYO
|7,24
|1.414.773.666
|% 1,83
|
|ISCTR
|11,40
|2.164.383.316
|% 2,24
|
|AKBNK
|16,34
|2.455.904.574
|% 3,42
|
|ALBRK
|2,58
|347.667.829
|% 3,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8107
|20,8169
|% 0,14
|
|Euro
|22,4552
|22,4615
|% 0,91
|
|Sterlin
|26,0046
|26,1350
|% 0,81
|
|Frank
|22,8426
|22,9802
|% 0,42
|
|Riyal
|5,5314
|5,5592
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|15,55
|
|Altın Gr.
|1.324
|1.324
|11,75
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.450
|4.567
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.290
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,86
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,94
|15,96
|0,23
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|2,37
|