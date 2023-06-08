***GEDIK* *KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KAYSE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2023 - 06.06.2023 - 05.06.2023 - 02.06.2023 - 01.06.2023 - 31.05.2023 - 30.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız KAYSE ("Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.") halka arz izahnamesinin 26.5 maddesinde Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlandığı ifade edilmiştir. Halka arz izahnamesinin 26.5.1 maddesinde Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına ilişkin açıklama kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, Gedik Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir. Gedik Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi, fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir. İfadesi yer almaktadır. Söz konusu fiyat istikrarı işlemlerinin süresi 30 (otuz) gün olarak belirlenmiştir. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 18.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Yatırımcılardan gelen talep üzerine fiyat istikrarı işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve fiyat istikrarı işlemlerinin günlük olarak paylaşılmasına karar verilmiştir. 18.05.2023 ile 08.06.2023 tarihleri arasında yapılan fiyat istikrarı işlemleri kapsamında hazırlanan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157394BIST