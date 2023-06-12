***GEDIK* *KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2023 18:11
***GEDIK******KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KAYSE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2023 - 08.06.2023 - 07.06.2023 - 06.06.2023 - 05.06.2023 - 02.06.2023 - 01.06.2023 - 31.05.2023 - 30.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız KAYSE ("Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.") halka arz izahnamesinin 26.5 maddesinde Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlandığı ifade edilmiştir. Halka arz izahnamesinin 26.5.1 maddesinde Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına ilişkin açıklama kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, Gedik Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir. Gedik Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi, fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir. İfadesi yer almaktadır. Söz konusu fiyat istikrarı işlemlerinin süresi 30 (otuz) gün olarak belirlenmiştir. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 18.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Yatırımcılardan gelen talep üzerine fiyat istikrarı işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve fiyat istikrarı işlemlerinin günlük olarak paylaşılmasına karar verilmiştir. 18.05.2023 ile 12.06.2023 tarihleri arasında yapılan fiyat istikrarı işlemleri kapsamında hazırlanan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158083
BIST
17:595.589
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,51
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.589
En Yüksek
5.730
17:5923,6493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2659
|Açılış
|: 23,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
17:5925,4674
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,3144
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
17:591.488,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,92
|Açılış
|: 1.488,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.461.535
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.310,00
|1.541.076
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|61.603.682
|% 10,00
|
|UZERB
|198,00
|4.439.081
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|764.439.677
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|163.157.100
|% -8,75
|
|ATSYH
|46,00
|6.068.263
|% -7,03
|
|RUBNS
|21,42
|151.274.946
|% -4,97
|
|MAGEN
|39,50
|170.505.384
|% -4,40
|
|THYAO
|183,50
|11.450.016.941
|% 3,73
|
|EREGL
|37,90
|5.181.810.111
|% 2,05
|
|TTKOM
|20,10
|3.681.857.752
|% 3,13
|
|TCELL
|37,18
|3.526.287.329
|% -0,43
|
|YKBNK
|11,88
|3.065.168.532
|% -4,04
|
|EKGYO
|7,77
|2.160.225.557
|% -3,24
|
|YKBNK
|11,88
|3.065.168.532
|% -4,04
|
|TTKOM
|20,10
|3.681.857.752
|% 3,13
|
|EREGL
|37,90
|5.181.810.111
|% 2,05
|
|SKBNK
|2,59
|349.302.723
|% -1,52
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6444
|23,6493
|% 1,14
|
|Euro
|25,4497
|25,4674
|% 1,25
|
|Sterlin
|29,4970
|29,6450
|% 0,61
|
|Frank
|25,9053
|26,0614
|% 0,42
|
|Riyal
|6,2883
|6,3198
|% 1,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-4,67
|
|Altın Gr.
|1.486
|1.487
|12,30
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.825
|4.921
|52,00
|
|Çeyrek
|2.413
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,61
|72,61
|-2,18
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59BNTAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 439, 923 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
-
17:58XU100
Endeks 5, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 84, 560.00 milyon TL de
-
17:58PRKME
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 990 adet işlem
-
17:57IMASM
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 730, 975 adet işlem