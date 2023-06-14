***GEDIK* *KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2023 18:23
***GEDIK******KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KAYSE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.06.2023 - 12.06.2023 - 09.06.2023 - 08.06.2023 - 07.06.2023 - 06.06.2023 - 05.06.2023 - 02.06.2023 - 01.06.2023 - 31.05.2023 - 30.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız KAYSE ("Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.") halka arz izahnamesinin 26.5 maddesinde Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlandığı ifade edilmiştir. Halka arz izahnamesinin 26.5.1 maddesinde Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına ilişkin açıklama kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, Gedik Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir. Gedik Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi, fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir. İfadesi yer almaktadır. Söz konusu fiyat istikrarı işlemlerinin süresi 30 (otuz) gün olarak belirlenmiştir. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 18.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Yatırımcılardan gelen talep üzerine fiyat istikrarı işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve fiyat istikrarı işlemlerinin günlük olarak paylaşılmasına karar verilmiştir. 18.05.2023 ile 14.06.2023 tarihleri arasında yapılan fiyat istikrarı işlemleri kapsamında hazırlanan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158768
BIST
18:055.361
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -68,28
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.322
En Yüksek
5.491
18:0523,5705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0608
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
18:0525,5494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0708
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6161
En Düşük
25,2311
18:051.473,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,35
|Açılış
|: 1.474,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.469,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|17,05
|183.816.465
|% 10,00
|
|ONCSM
|89,65
|278.435.914
|% 10,00
|
|SNPAM
|14,74
|1.330.711
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.400.878
|% 10,00
|
|IDEAS
|31,68
|28.357.607
|% 10,00
|
|FENER
|62,10
|889.125.717
|% -10,00
|
|BURCE
|175,60
|73.223.509
|% -9,99
|
|PENTA
|22,60
|917.901.093
|% -9,96
|
|MERCN
|28,40
|27.013.724
|% -7,19
|
|MMCAS
|4,43
|263.548
|% -7,13
|
|THYAO
|182,90
|12.582.934.035
|% 2,87
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|SASA
|54,95
|5.041.703.017
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,10
|1.848.055.177
|% -4,18
|
|SKBNK
|2,56
|467.686.611
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5606
|23,5866
|% -0,19
|
|Euro
|25,4950
|25,5083
|% 0,12
|
|Sterlin
|29,6825
|29,8313
|% -0,11
|
|Frank
|26,0113
|26,1680
|% 0,01
|
|Riyal
|6,2639
|6,2953
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|3,62
|
|Altın Gr.
|1.473
|1.474
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|9.992
|10.002
|-69,00
|
|Tam
|9.793
|10.055
|-71,63
|
|Yarım
|4.762
|4.863
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.431
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|18,11
|18,13
|0,13
|
|B. Petrol
|73,20
|73,20
|-1,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TTKOM
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 912, 920 adet işlem
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 48.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 469 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 42.76 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 137 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 80, 936.00 milyon TL de
-
17:55EKGYO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 560, 961 adet işlem