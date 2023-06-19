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***GEDIK* *KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.06.2023 18:13
***GEDIK* *KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK******KAYSE*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [KAYSE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2023 - 15.06.2023 - 14.06.2023 - 13.06.2023 - 12.06.2023 - 09.06.2023 - 08.06.2023 - 07.06.2023 - 06.06.2023 - 05.06.2023 - 02.06.2023 - 01.06.2023 - 31.05.2023 - 30.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin (Şirket) 10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde 16,27 TL birim fiyat ile Kurumumuz liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla talep toplanarak halka arz edilen payları, 18.05.2023 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için belirlenen 30 günlük süre 17.06.2023 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren geçen 30 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin bilgiler Ek'te yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160119


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DOBUR 41,58 18.519.492 % 10,00  
INGRM 643,70 11.707.801 % 10,00  
KONKA 38,74 146.361.878 % 9,99  
MACKO 77,05 33.426.915 % 9,99  
FORTE 17,73 27.895.602 % 9,99  
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Sterlin 30,0643 30,2151 % -0,38  
Frank 26,2309 26,3889 % -0,33  
Riyal 6,2727 6,3041 % -0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 -7,69  
Altın Gr. 1.479 1.480 -6,75  
Cumhuriyet 9.713 9.860 -129,00  
Tam 9.667 9.925 -114,39  
Yarım 4.726 4.842 -42,00  
Çeyrek 2.363 2.421 -21,00  
Gümüş.Ons 23,96 23,98 -0,23  
Gümüş Gr. 18,16 18,17 -0,21  
B. Petrol 76,11 76,11 -0,50  
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