***GEDIK* *KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
03.03.2023 20:07
***GEDIK******KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin 31.03.2021 tarih ve 91 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde Şirketimizin 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 600.000.000 TL'den 706.000.000 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek 106.000.000 TL nominal değerli 106.000.000 adet payların halka arzına ilişkin taslak izahname ("İzahname") ekte yer almakta olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") 03.03.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından Kurul'a yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahnamenin Kurul tarafından henüz onaylanmadığı ve Kurul'un onayını takiben kesinleşen İzahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Taslak İzahname Şirketimizin www.kayseriseker.com.tr internet adresinde ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.gedik.com internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.
İzahname 1-55 sayfa ektedir. Saygılarımızla,
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120086
BIST
18:055.212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -49,03
|Açılış
|: 5.245
|
|Önceki Kapanış
|: 5.261
|
5.298
En Düşük
5.054
18:0518,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
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18,9264
En Düşük
18,6736
18:0520,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0707
|Açılış
|: 20,3300
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|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1213
En Düşük
19,8200
18:051.127,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 11,89
|Açılış
|: 1.127,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,81
|
1.127,94
En Düşük
1.104,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|16,28
|137.784.218
|% 10,00
|
|RAYSG
|21,56
|14.512.661
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,40
|8.284.392
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|ULUSE
|269,20
|155.645.466
|% -10,00
|
|ATSYH
|89,30
|2.458.943
|% -9,98
|
|KRONT
|72,90
|97.086.564
|% -9,94
|
|DOHOL
|9,17
|1.050.320.473
|% -7,84
|
|LIDER
|100,50
|35.374.463
|% -7,80
|
|TOASO
|195,00
|6.224.665.767
|% 6,85
|
|EREGL
|43,98
|5.707.834.062
|% 0,73
|
|THYAO
|138,70
|5.521.445.729
|% -2,32
|
|OYAKC
|48,20
|4.915.564.415
|% 4,24
|
|TUPRS
|610,50
|4.477.265.116
|% 1,31
|
|EKGYO
|8,09
|2.842.823.595
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,86
|2.739.614.351
|% -2,57
|
|AKBNK
|17,41
|3.496.792.907
|% -1,86
|
|ISCTR
|11,79
|2.338.257.467
|% -1,59
|
|KRDMD
|21,02
|3.940.811.441
|% -2,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8926
|18,8990
|% 0,04
|
|Euro
|20,0855
|20,0975
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,6843
|22,7981
|% 0,77
|
|Frank
|20,1032
|20,2243
|% 0,63
|
|Riyal
|5,0194
|5,0446
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|18,27
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,59
|
|Cumhuriyet
|7.582
|7.697
|45,00
|
|Tam
|7.655
|7.722
|79,00
|
|Yarım
|3.740
|3.779
|39,00
|
|Çeyrek
|1.870
|1.889
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,91
|0,19
|
|B. Petrol
|85,83
|85,83
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:57VANGD
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 996, 947 adet işlem
-
17:56MERKO
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 120, 733 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -101, 26 kaybederek (% -1.75 ) 5, 687
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17:55XU100
Endeks 5, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 87, 042.00 milyon TL de
-
17:55DESA
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 55.30 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 279 adet işlem