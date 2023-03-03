***GEDIK* *KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***GEDIK******KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin 31.03.2021 tarih ve 91 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde Şirketimizin 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 600.000.000 TL'den 706.000.000 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek 106.000.000 TL nominal değerli 106.000.000 adet payların halka arzına ilişkin taslak izahname ("İzahname") ekte yer almakta olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") 03.03.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır. Şirketimiz tarafından Kurul'a yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahnamenin Kurul tarafından henüz onaylanmadığı ve Kurul'un onayını takiben kesinleşen İzahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Taslak İzahname Şirketimizin www.kayseriseker.com.tr internet adresinde ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.gedik.com internet adresinde de ayrıca ilan edilmiştir.İzahname 1-55 sayfa ektedir. Saygılarımızla,Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120086BIST