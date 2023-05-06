***GEDIK* *KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GEDIK******KAYSE*** KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKayseri Şeker Fabrikası A.Ş. İzahname Ekleri - Ek-4 - 31.10.2022, 30.04.2022, 30.04.2021 ve 30.04.2020 Tarihli Finansal Tablolar ve ilgili Dönem Bağımsız Denetim Raporları ekte yer almaktadır.Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. İzahname Ekleri - Ek-5 - Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147707BIST