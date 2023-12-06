***GEDIK* *KBORU*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
06.12.2023 15:44
***GEDIK******KBORU*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuzey Boru AŞ'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222795
BIST
'
16:147.936
En Düşük
|Değişim
|: -1,50%
|| -120,98
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.930
En Yüksek
8.112
16:1428,9408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0589
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:1431,2413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0268
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:141.886,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,00
|Açılış
|: 1.886,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:13
|CMBTN
|1.958,00
|75.628.813
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|125.584.339
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|176.498.887
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|367.508.616
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.025.982
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|497.411.537
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.521.574
|% -10,00
|
|EUYO
|13,13
|14.231.753
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|BSOKE
|13,51
|155.858.304
|% -9,93
|
|THYAO
|253,00
|5.091.497.192
|% -2,32
|
|ISCTR
|22,92
|5.018.622.100
|% 2,32
|
|YKBNK
|20,54
|3.742.347.873
|% 1,28
|
|AKBNK
|36,92
|3.621.935.532
|% 0,98
|
|BINHO
|359,25
|2.874.839.680
|% 3,46
|
|ISCTR
|22,92
|5.018.622.100
|% 2,32
|
|EKGYO
|7,46
|1.517.472.924
|% 1,08
|
|YKBNK
|20,54
|3.742.347.873
|% 1,28
|
|IHLAS
|1,18
|170.264.420
|% -3,28
|
|ODAS
|10,18
|1.064.907.658
|% -6,61
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9368
|28,9427
|% 0,21
|
|Euro
|31,2318
|31,2417
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,3257
|36,5078
|% 0,18
|
|Frank
|32,9522
|33,1507
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6930
|7,7316
|% 0,21
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|910,14
|911,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,50
|963,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,50
|76,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,24
|2.028,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:13
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16:28XU050
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