***GEDIK* *KONKA*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
16.11.2021 08:14
***GEDIK******KONKA*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [KONKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977934
BIST
18:051.702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.711
En Düşük
1.672
18:0510,0849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0271
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0918
En Düşük
10,0421
18:0511,4809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0448
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,4908
En Düşük
11,4245
18:05605,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,59
|Açılış
|: 605,27
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
606,05
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|123,70
|30.465.949
|% 9,96
|
|GARFA
|13,80
|7.730.207
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|792.672.566
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.565.521
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|33.131.565
|% -9,98
|
|OYLUM
|8,76
|43.808.732
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,25
|807.969.331
|% -8,48
|
|VAKFN
|5,84
|149.768.989
|% -8,46
|
|THYAO
|17,61
|3.615.134.881
|% -1,18
|
|PETKM
|7,93
|2.149.010.016
|% 3,66
|
|KRDMD
|7,74
|1.513.131.329
|% 3,06
|
|SISE
|9,94
|1.393.978.139
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,97
|1.198.742.993
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.799.362
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|652.373.011
|% 7,83
|
|TSKB
|1,72
|891.412.939
|% 8,86
|
|EKGYO
|2,18
|641.575.122
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.648.003
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0783
|10,0849
|% 0,27
|
|Euro
|11,4705
|11,4809
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,4927
|13,5604
|% 0,35
|
|Frank
|10,8606
|10,9260
|% 0,33
|
|Riyal
|2,6800
|2,6935
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|2,70
|
|Altın Gr.
|605
|606
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,15
|8,16
|0,04
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|0,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR