***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [KONTR]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ve Sorumluluk Beyanı ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876890BIST