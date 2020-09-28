***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
28.09.2020 09:34
***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
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Fiyat Tespit Raporu
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Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ve Sorumluluk Beyanı ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876890
BIST
10:021.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.127
En Düşük
1.124
10:027,7409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0827
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:029,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0983
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:02462,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,23
|Açılış
|: 462,72
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:02
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|2.918.535
|% 9,99
|
|YAPRK
|48,50
|936.923
|% 9,98
|
|MERKO
|9,92
|1.985.518
|% 9,98
|
|DARDL
|20,18
|833.071
|% 9,97
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|INTEM
|23,14
|236.028
|% -9,96
|
|OYLUM
|4,93
|997.107
|% -9,87
|
|AYCES
|94,35
|497.130
|% -7,59
|
|GSRAY
|4,50
|1.531.899
|% -7,41
|
|PETKM
|4,22
|685.084.385
|% 0,00
|
|PETUN
|26,14
|268.901.728
|% 0,00
|
|PENGD
|3,59
|128.225.684
|% 0,00
|
|PARSN
|23,40
|127.654.550
|% 0,00
|
|POLHO
|3,07
|53.439.813
|% 0,00
|
|PETKM
|4,22
|685.084.385
|% 0,00
|
|PENGD
|3,59
|128.225.684
|% 0,00
|
|POLHO
|3,07
|53.439.813
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,12
|21.798.945
|% 0,00
|
|PETUN
|26,14
|268.901.728
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7373
|7,7409
|% 1,08
|
|Euro
|8,9983
|9,0055
|% 1,10
|
|Sterlin
|9,8512
|9,9006
|% 1,22
|
|Frank
|8,2919
|8,3418
|% 0,96
|
|Riyal
|2,0559
|2,0662
|% 0,99
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-1,02
|
|Altın Gr.
|463
|463
|4,38
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,03
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,36
|