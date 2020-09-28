***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
28.09.2020 09:18
***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı 1 - 70 sayfa ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876868
BIST
18:051.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 458,49
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470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LKMNH
|10,71
|13.626.970
|% 4,18
|
|GLYHO
|4,43
|288.613.014
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,74
|91.246.305
|% 0,00
|
|THYAO
|10,46
|412.074.928
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,50
|261.986.650
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,43
|288.613.014
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,74
|91.246.305
|% 0,00
|
|THYAO
|10,46
|412.074.928
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,50
|261.986.650
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 0,00
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 0,00
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 0,00
|
|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,00
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 0,00
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 0,00
|
|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 0,00
|
|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7320
|7,7365
|% 1,02
|
|Euro
|8,9881
|9,0000
|% 1,04
|
|Sterlin
|9,7942
|9,8433
|% 0,64
|
|Frank
|8,2493
|8,2990
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0451
|2,0554
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-3,22
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,68
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,60
|5,61
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|-0,33
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