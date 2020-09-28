***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
28.09.2020 09:20
***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [KONTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekleri olan 31.12.2017-2018-2019 Bağımsız Denetim Raporu Parça 2 ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876873
BIST
10:061.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,39
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.130
En Düşük
1.124
10:067,7451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0869
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:069,0068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0996
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:06462,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,74
|Açılış
|: 462,24
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:06
|TLMAN
|37,42
|3.408.588
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|MERKO
|9,92
|2.513.480
|% 9,98
|
|YAPRK
|48,50
|3.051.995
|% 9,98
|
|SUMAS
|47,22
|403.306
|% 9,97
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|OYLUM
|4,93
|2.150.831
|% -9,87
|
|ARMDA
|62,30
|2.107.938
|% -5,61
|
|LINK
|40,66
|307.904
|% -4,96
|
|SISE
|7,20
|106.833.784
|% 1,84
|
|GARAN
|7,17
|62.082.609
|% 0,00
|
|PETKM
|4,18
|31.549.965
|% -0,95
|
|ODAS
|2,69
|30.858.242
|% 0,00
|
|ASELS
|17,27
|26.026.630
|% 0,29
|
|SISE
|7,20
|106.833.784
|% 1,84
|
|ODAS
|2,69
|30.858.242
|% 0,00
|
|GARAN
|7,17
|62.082.609
|% 0,00
|
|PETKM
|4,18
|31.549.965
|% -0,95
|
|TSKB
|1,11
|8.377.273
|% -0,89
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7393
|7,7451
|% 1,13
|
|Euro
|8,9989
|9,0068
|% 1,12
|
|Sterlin
|9,8544
|9,9038
|% 1,25
|
|Frank
|8,2900
|8,3400
|% 0,94
|
|Riyal
|2,0555
|2,0658
|% 0,97
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-1,86
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,71
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|5,60
|5,61
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,36
|