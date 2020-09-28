***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
28.09.2020 09:26
***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [KONTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekleri olan Etkin Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2020-011 no.lu Değerleme Raporu ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876883
BIST
10:181.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.124
10:187,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0799
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:189,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0975
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:18462,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,27
|Açılış
|: 462,77
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:18
|TLMAN
|37,42
|3.815.194
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|YAPRK
|48,50
|3.320.539
|% 9,98
|
|MERKO
|9,92
|2.828.926
|% 9,98
|
|DARDL
|20,18
|833.071
|% 9,97
|
|AYCES
|91,90
|2.593.207
|% -9,99
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|ARMDA
|59,90
|4.164.885
|% -9,24
|
|OYLUM
|5,13
|33.673.256
|% -6,22
|
|SISE
|7,35
|420.199.295
|% 3,96
|
|GARAN
|7,18
|216.224.924
|% 0,14
|
|ASELS
|17,37
|94.628.453
|% 0,87
|
|PETKM
|4,20
|75.137.263
|% -0,47
|
|ITTFH
|5,62
|72.892.632
|% -1,92
|
|SISE
|7,35
|420.199.295
|% 3,96
|
|GARAN
|7,18
|216.224.924
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,12
|42.009.703
|% 0,47
|
|ODAS
|2,69
|48.866.548
|% 0,00
|
|PETKM
|4,20
|75.137.263
|% -0,47
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7327
|7,7381
|% 1,04
|
|Euro
|8,9912
|9,0047
|% 1,09
|
|Sterlin
|9,8487
|9,8981
|% 1,20
|
|Frank
|8,2967
|8,3467
|% 1,02
|
|Riyal
|2,0564
|2,0668
|% 1,02
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|462
|462
|3,95
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
Seans Raporu
10:18
daha fazla
-
10:30SODSN
Yüzde 9.92 oranında artışla 22.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 931 adet işlem
-
10:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 55 artarak (% 0.44 ) 1, 268
-
10:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GUSGR, SISE, MRDIN
-
10:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, SISE, MRDIN
-
10:29XU100
Endeks 1, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 1, 923.00 milyon TL de