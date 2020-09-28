***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
28.09.2020 09:33
m İçeriği
Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekleri olan Yönetim Kurulu Kararı ve Fon Kullanım Raporu ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876888
BIST
10:191.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.124
10:197,7396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0814
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:199,0024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0952
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:19463,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,67
|Açılış
|: 463,17
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:17
|TLMAN
|37,42
|3.831.284
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|MERKO
|9,92
|2.831.991
|% 9,98
|
|YAPRK
|48,50
|3.320.539
|% 9,98
|
|SUMAS
|47,22
|403.306
|% 9,97
|
|AYCES
|91,90
|2.620.042
|% -9,99
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|ARMDA
|59,90
|4.164.885
|% -9,24
|
|OYLUM
|5,18
|38.563.438
|% -5,30
|
|SISE
|7,37
|522.629.984
|% 4,24
|
|GARAN
|7,18
|241.839.332
|% 0,14
|
|ASELS
|17,48
|124.613.329
|% 1,51
|
|ITTFH
|5,69
|88.326.253
|% -0,70
|
|PETKM
|4,20
|82.432.624
|% -0,47
|
|SISE
|7,37
|522.629.984
|% 4,24
|
|GARAN
|7,18
|241.839.332
|% 0,14
|
|CEMAS
|1,65
|35.840.872
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,12
|42.275.865
|% 0,47
|
|PETKM
|4,20
|82.432.624
|% -0,47
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7327
|7,7381
|% 1,04
|
|Euro
|8,9912
|9,0047
|% 1,09
|
|Sterlin
|9,8548
|9,9042
|% 1,26
|
|Frank
|8,2980
|8,3480
|% 1,03
|
|Riyal
|2,0570
|2,0673
|% 1,05
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-0,43
|
|Altın Gr.
|463
|463
|4,27
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,67
|5,68
|0,03
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,39
|