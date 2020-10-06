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***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

06.10.2020 17:45
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [KONTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halka arzına aracılık etmekte olduğumuz Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 30.000.000 TL'den 36.250.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 6.250.000 TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 1.000.000 TL üzere toplam 7.250.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izahname seti 28.09.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Toplum sağlığını gözeterek Gedik Yatırım'da hesabı olmayan yurt içi bireysel yatırımcıların fiziksel olarak başvurusunu iletme zorunluluğunun önüne geçmek üzere pandemi nedeniyle oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak, böylelikle halka arz sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmek ve operasyonel riskleri bertaraf edebilmek için "Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların halka arza katılabilmesi için Gedik Yatırım'da hesabı bulunması gerekmektedir." ifadesinin eklendiği, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Güncel Sermaye Piyasası Aracı Notu' nu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878706


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