***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 19:22
***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ad Soyad
Kurum
Unvan
Satın Alınan Nominal Tutar (Lot)
Osman Şahin Köşker
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
Genel Müdür
375
Metin Demir
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
334
Volkan Bodur
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
Finans Müdürü
866
Mustafa Sami Akgül
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
Muhasebe Müdürü
1.747
Erhan Topaç
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
151.137
Onur Topaç
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / CEO
209
T. Metin Ayışık
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
4.032
Ülkü Feyyaz Taktak
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1.304
Arda Alataş
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı
586
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
190.750
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881726
BIST