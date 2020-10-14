***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KONTR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ad SoyadKurumUnvanSatın Alınan Nominal Tutar (Lot)Osman Şahin KöşkerKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.Genel Müdür375Metin DemirKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.Yatırımcı İlişkileri Müdürü334Volkan BodurKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.Finans Müdürü866Mustafa Sami AkgülKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.Muhasebe Müdürü1.747Erhan TopaçGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı151.137Onur TopaçGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili / CEO209T. Metin AyışıkGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür4.032Ülkü Feyyaz TaktakGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi1.304Arda AlataşGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı586Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.190.750Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881726BIST