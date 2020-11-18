***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KONTR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde 6,90 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları, 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'ında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Aracı Notu' nda Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 18.11.2020 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 6,90 TL olan halka arz fiyatının altını görmediğinden dolayı fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889110BIST