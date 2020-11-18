***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2020 18:29
***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde 6,90 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları, 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'ında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Aracı Notu' nda Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 18.11.2020 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 6,90 TL olan halka arz fiyatının altını görmediğinden dolayı fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889110
BIST
18:051.295
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 35,00
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.295
En Düşük
1.264
18:057,6896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0099
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6680
18:059,1292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0086
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1008
18:05463,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,74
|Açılış
|: 463,02
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|142.202.534
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|66.114.743
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.064.910
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.748.444
|% 10,00
|
|KENT
|389,90
|9.678.617
|% 9,99
|
|UZERB
|27,94
|270.627
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|329.386
|% -9,98
|
|BMELK
|20,56
|2.219.160
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|63.738.183
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,46
|416.803.512
|% -9,90
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,27
|1.777.696.618
|% 4,67
|
|THYAO
|11,70
|1.486.614.433
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,99
|1.081.003.388
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,52
|565.326.711
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6838
|7,6896
|% -0,13
|
|Euro
|9,1216
|9,1292
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,1712
|10,2222
|% -0,02
|
|Frank
|8,4077
|8,4584
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0418
|2,0521
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-6,19
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-30,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-26,06
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|748
|766
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 04 artarak (% 2.73 ) 1, 168
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17:56
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, MARTI, UZERB
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17:56
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