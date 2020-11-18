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***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.11.2020 18:29



***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde 6,90 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları, 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'ında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Aracı Notu' nda Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 18.11.2020 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları  6,90  TL olan halka arz fiyatının altını görmediğinden dolayı fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889110


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Tam 3.086 3.166 -26,06  
Yarım 1.491 1.531 -12,60  
Çeyrek 748 766 -6,31  
Gümüş.Ons 24,35 24,38 -0,11  
Gümüş Gr. 6,03 6,03 -0,03  
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