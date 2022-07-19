***GEDIK* *KRPLS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
19.07.2022 10:55
***GEDIK******KRPLS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046269
BIST
10:542.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,43
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
10:5417,5643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1319
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5643
En Düşük
17,4264
10:5418,0084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2944
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
18,0084
En Düşük
17,6727
10:54965,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,09
|Açılış
|: 965,64
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
965,86
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:54
|KLRHO
|12,55
|12.748.349
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.678.234
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.440.206
|% 9,96
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|RTALB
|10,04
|69.298.094
|% 8,66
|
|PENTA
|404,00
|14.658.391
|% -5,16
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|LIDFA
|9,57
|6.675.544
|% -2,94
|
|KZBGY
|97,40
|2.089.833
|% -2,89
|
|THYAO
|49,70
|1.086.160.655
|% -0,56
|
|EKGYO
|3,08
|607.738.030
|% 3,70
|
|SISE
|20,80
|480.075.692
|% 0,68
|
|ODAS
|3,54
|271.726.101
|% 1,43
|
|KCHOL
|34,42
|269.626.069
|% 0,35
|
|EKGYO
|3,08
|607.738.030
|% 3,70
|
|ODAS
|3,54
|271.726.101
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,33
|150.188.843
|% -1,37
|
|SISE
|20,80
|480.075.692
|% 0,68
|
|THYAO
|49,70
|1.086.160.655
|% -0,56
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5481
|17,5643
|% 0,76
|
|Euro
|17,9935
|18,0084
|% 1,66
|
|Sterlin
|21,0050
|21,1104
|% 0,95
|
|Frank
|18,0102
|18,1187
|% 1,22
|
|Riyal
|4,6612
|4,6845
|% 0,52
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|2,32
|
|Altın Gr.
|965
|965
|5,25
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.530
|6.613
|-11,00
|
|Yarım
|3.182
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,39
|