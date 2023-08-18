***GEDIK* *KZGYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
18.08.2023 17:25
***GEDIK******KZGYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187094
BIST
'
17:387.476
En Düşük
|Değişim
|: -3,72%
|| -288,89
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.476
En Yüksek
7.816
17:3827,1062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0270
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
17:3829,4823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0105
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
17:381.649,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.649,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler17:35
|GOKNR
|26,18
|1.033.728.496
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|64.900.528
|% 10,00
|
|KONYA
|5.841,10
|431.769.723
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|108.893.747
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.572.697.481
|% 9,99
|
|BAGFS
|29,90
|240.061.838
|% -9,67
|
|LKMNH
|38,22
|115.147.089
|% -9,52
|
|KERVT
|11,34
|226.653.474
|% -9,13
|
|KNFRT
|17,13
|69.030.231
|% -9,12
|
|EUKYO
|14,29
|16.726.074
|% -8,46
|
|TUPRS
|127,40
|11.094.275.544
|% 3,58
|
|THYAO
|255,20
|7.899.550.919
|% -2,63
|
|EREGL
|42,08
|6.960.666.511
|% -1,59
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|TTKOM
|21,92
|4.049.093.148
|% -1,79
|
|SKBNK
|4,04
|1.761.561.633
|% -6,48
|
|ZOREN
|4,85
|1.364.843.786
|% -3,39
|
|YKBNK
|15,90
|4.430.707.005
|% -4,85
|
|DOHOL
|13,57
|2.918.161.565
|% 5,69
|
|EKGYO
|8,58
|1.860.079.826
|% -3,92
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0892
|27,0949
|% 0,06
|
|Euro
|29,4764
|29,4912
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,4163
|34,5889
|% 0,02
|
|Frank
|30,6482
|30,8328
|% -0,18
|
|Riyal
|7,2031
|7,2392
|% 0,06
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|3,33
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|5,33
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.088
|11.165
|37,00
|
|Yarım
|5.561
|5.608
|19,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.804
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,83
|0,06
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|-0,17
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50KNFRT
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 17.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 913, 144 adet işlem
-
17:49GLYHO
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 963, 638 adet işlem
-
17:48AKYHO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 683, 472 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -249, 88 kaybederek (% -2.99 ) 8, 113
-
17:47
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, LKMNH, BAGFS