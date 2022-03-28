***GEDIK* *LIDER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.03.2022 11:12
***GEDIK******LIDER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LDR Turizm A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013361
BIST
13:142.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,15
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.190
En Düşük
2.170
13:1414,8377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0071
|Açılış
|: 25,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,4800
|
14,8520
En Düşük
14,8049
13:1416,2969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 11,9487
|
|Önceki Kapanış
|: 12,1871
|
16,3378
En Düşük
16,2242
13:14921,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -12,11
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:12
|ULUSE
|85,15
|788.574
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.263.610
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|503.197
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|15.994.201
|% 9,83
|
|ODAS
|1,83
|564.453.983
|% 8,93
|
|ENSRI
|18,44
|197.738.029
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,74
|55.131.968
|% -9,57
|
|TTRAK
|237,70
|158.742.937
|% -4,35
|
|ACSEL
|27,90
|25.354.099
|% -3,93
|
|UZERB
|39,22
|180.630
|% -3,68
|
|THYAO
|29,06
|2.470.527.334
|% 3,20
|
|SASA
|62,00
|1.303.154.570
|% 3,33
|
|KRDMD
|15,35
|774.679.816
|% 0,33
|
|KARSN
|5,08
|683.113.830
|% 2,63
|
|ODAS
|1,83
|564.453.983
|% 8,93
|
|ODAS
|1,83
|564.453.983
|% 8,93
|
|KARSN
|5,08
|683.113.830
|% 2,63
|
|EKGYO
|2,32
|200.164.375
|% 1,75
|
|THYAO
|29,06
|2.470.527.334
|% 3,20
|
|DOHOL
|3,29
|219.261.417
|% 1,86
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8330
|14,8394
|% 0,06
|
|Euro
|16,2865
|16,2991
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,4370
|19,5345
|% -0,28
|
|Frank
|15,8110
|15,9062
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9446
|3,9644
|% 0,07
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-26,42
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-11,95
|
|Cumhuriyet
|6.105
|6.197
|-83,00
|
|Tam
|6.076
|6.227
|-83,45
|
|Yarım
|2.937
|3.012
|-40,37
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|-20,18
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,22
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,23
|