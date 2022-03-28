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***GEDIK* *LIDER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

28.03.2022 11:12
***GEDIK* *LIDER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Ar


***GEDIK******LIDER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

LDR Turizm A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013361


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BIST En Aktif Hisseler13:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 85,15 788.574 % 9,94  
FRIGO 3,33 16.263.610 % 9,90  
SERVE 18,21 503.197 % 9,90  
MERKO 3,80 15.994.201 % 9,83  
ODAS 1,83 564.453.983 % 8,93  
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13:12 Alış Satış %  
Dolar 14,8330 14,8394 % 0,06  
Euro 16,2865 16,2991 % 0,03  
Sterlin 19,4370 19,5345 % -0,28  
Frank 15,8110 15,9062 % -0,40  
Riyal 3,9446 3,9644 % 0,07  
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13:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 -26,42  
Altın Gr. 922 922 -11,95  
Cumhuriyet 6.105 6.197 -83,00  
Tam 6.076 6.227 -83,45  
Yarım 2.937 3.012 -40,37  
Çeyrek 1.473 1.506 -20,18  
Gümüş.Ons 25,00 25,02 -0,52  
Gümüş Gr. 11,95 11,96 -0,22  
B. Petrol 113 113 -4,23  
Seans Raporu 13:12
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