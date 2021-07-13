***GEDIK* *MANAS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
13.07.2021 08:31
***GEDIK******MANAS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ' nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950509
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.357
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0
En Düşük
0
18:008,6288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6084
18:0010,2769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0242
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2199
18:00502,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,73
|Açılış
|: 502,19
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,21
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
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|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6253
|8,6288
|% -0,07
|
|Euro
|10,2254
|10,2769
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,9442
|12,0041
|% -0,08
|
|Frank
|9,3921
|9,4487
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2929
|2,3044
|% -0,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|5,67
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,01
|
|B. Petrol
|75,48
|75,48
|0,32
|