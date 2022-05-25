***GEDIK* *MEDTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
25.05.2022 09:44
***GEDIK******MEDTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032256
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
0
18:0516,1605
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|Açılış
|: 16,0700
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|Önceki Kapanış
|: 15,8100
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16,1974
En Düşük
16,0430
18:0517,2950
En Yüksek
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|Açılış
|: 17,2100
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|Önceki Kapanış
|: 16,8200
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17,3464
En Düşük
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18:05967,50
En Yüksek
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|Açılış
|: 967,50
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|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,21
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INDES
|9,16
|24.289.756
|% 6,21
|
|VBTYZ
|22,78
|8.934.227
|% 2,24
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% 2,10
|
|AGHOL
|35,28
|15.183.687
|% 0,70
|
|PRKAB
|37,00
|197.992.424
|% 0,14
|
|OSMEN
|22,48
|25.083.490
|% 0,00
|
|ORGE
|7,12
|11.843.616
|% 0,00
|
|POLHO
|4,47
|67.349.864
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,93
|14.321.618
|% 0,00
|
|PAGYO
|13,01
|1.549.792
|% 0,00
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% 0,00
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% 2,10
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 0,00
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 0,00
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 0,00
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% 0,00
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% 2,10
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1539
|16,1605
|% 0,53
|
|Euro
|17,2826
|17,2950
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,2507
|20,3522
|% 0,65
|
|Frank
|16,7603
|16,8613
|% 0,41
|
|Riyal
|4,3030
|4,3246
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-7,42
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,83
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,72
|