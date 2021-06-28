***GEDIK* *MEDTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2021 14:39
***GEDIK******MEDTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MEDTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Meditera) paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki ve Meditera'da idari sorumluluğu bulunan kişiler tarafından satın alınan pay tutarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İçsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler:
Ad-Soyad Kurum Satın Alınan Payların Halka Arz Edilen Paylara Oranı (%) Satın Alınan Payların Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)
Atilla Sevinçli
15:001.378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -13,88
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
15:008,7418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0225
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
15:0010,4171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0494
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
15:00498,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,27
|Açılış
|: 498,80
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler14:58
|TKURU
|246,40
|6.011.008
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.728.940
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.762.058
|% 9,98
|
|SERVE
|15,98
|294.922
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|14.856.146
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.913.954
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.478.894
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,18
|758.783.093
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,95
|715.410.234
|% -4,88
|
|THYAO
|14,03
|649.302.343
|% -1,75
|
|SASA
|29,22
|455.937.623
|% -0,34
|
|KRDMD
|6,65
|368.890.459
|% -2,35
|
|EKGYO
|1,95
|715.410.234
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,18
|306.205.016
|% -1,36
|
|GARAN
|8,18
|758.783.093
|% -0,24
|
|SKBNK
|1,08
|63.321.017
|% -1,82
|
|AKBNK
|5,33
|310.384.582
|% -0,19
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7426
|8,7466
|% -0,20
|
|Euro
|10,4143
|10,4204
|% -0,44
|
|Sterlin
|12,1085
|12,1692
|% -0,20
|
|Frank
|9,4562
|9,5132
|% -0,64
|
|Riyal
|2,3247
|2,3364
|% -0,22
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-7,38
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.287
|3.371
|-20,80
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|-10,06
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,03
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-0,17
|