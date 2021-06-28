***GEDIK* *MEDTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******MEDTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MEDTR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Meditera) paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki ve Meditera'da idari sorumluluğu bulunan kişiler tarafından satın alınan pay tutarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İçsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler:Ad-Soyad Kurum Satın Alınan Payların Halka Arz Edilen Paylara Oranı (%) Satın Alınan Payların Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)Atilla Sevinçli