***GEDIK* *MERCN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
19.05.2021 20:44
***GEDIK******MERCN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (‘MERCN') Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936873
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,4304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4304
En Düşük
8,4124
18:0510,2809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0323
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1550
|
10,2809
En Düşük
10,2487
18:05505,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,76
|Açılış
|: 505,98
|
|Önceki Kapanış
|: 502,23
|
510,43
En Düşük
501,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|TMPOL
|16,26
|4.940.005
|% 0,00
|
|PGSUS
|82,05
|313.330.750
|% 0,00
|
|TMSN
|20,00
|23.691.933
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|455.207.600
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% 0,00
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4063
|8,4304
|% 0,21
|
|Euro
|10,2459
|10,2809
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,8437
|11,9031
|% 0,22
|
|Frank
|9,2751
|9,3310
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2370
|2,2482
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-0,41
|
|Altın Gr.
|506
|506
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|9,00
|
|Tam
|3.320
|3.408
|36,17
|
|Yarım
|1.605
|1.648
|17,50
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,73
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,00
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|0,01
|