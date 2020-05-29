***GEDIK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
29.05.2020 10:37
***GEDIK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 27.05.2020 tarihinde başlayan % 78,06267 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 29.05.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847593
BIST
10:24105.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 132,79
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.547
En Düşük
104.751
10:246,8237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8251
En Düşük
6,8095
10:247,5718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5823
En Düşük
7,5388
10:24377,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,09
|Açılış
|: 377,48
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|4.792.816
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,82
|39.854.720
|% 8,98
|
|GLBMD
|4,86
|2.108.240
|% 8,72
|
|TSGYO
|3,04
|5.445.227
|% 7,42
|
|AYCES
|28,00
|781.704
|% 5,98
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.587.346
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|43.292
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|298.824
|% -9,97
|
|GARAN
|7,88
|291.932.015
|% 1,29
|
|THYAO
|12,58
|192.856.707
|% -0,79
|
|GSRAY
|3,17
|123.512.934
|% 2,59
|
|SASA
|10,45
|102.042.942
|% -0,29
|
|ASELS
|30,12
|100.917.587
|% 0,20
|
|TSKB
|1,06
|51.639.600
|% 0,95
|
|GSRAY
|3,17
|123.512.934
|% 2,59
|
|GARAN
|7,88
|291.932.015
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,45
|53.483.740
|% 0,69
|
|HLGYO
|1,82
|39.854.720
|% 8,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3894
|8,4315
|% 0,24
|
|Frank
|7,0605
|7,1030
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8112
|1,8203
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|2,18
|
|Altın Gr.
|377
|377
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.476
|2,40
|
|Tam
|2.518
|2.552
|2,50
|
|Yarım
|1.229
|1.242
|1,20
|
|Çeyrek
|614
|622
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,00
|
|B. Petrol
|35,54
|35,54
|-0,49
|