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***GEDIK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

29.05.2020 10:37
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***GEDIK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [GEDIK]
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 27.05.2020 tarihinde başlayan % 78,06267 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 29.05.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847593


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HLGYO 1,82 39.854.720 % 8,98  
GLBMD 4,86 2.108.240 % 8,72  
TSGYO 3,04 5.445.227 % 7,42  
AYCES 28,00 781.704 % 5,98  
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Frank 7,0605 7,1030 % 0,33  
Riyal 1,8112 1,8203 % 0,14  
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Altın Gr. 377 377 0,60  
Cumhuriyet 2.446 2.476 2,40  
Tam 2.518 2.552 2,50  
Yarım 1.229 1.242 1,20  
Çeyrek 614 622 0,60  
Gümüş.Ons 17,38 17,41 0,03  
Gümüş Gr. 3,81 3,81 0,00  
B. Petrol 35,54 35,54 -0,49  
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