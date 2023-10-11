***GEDIK* *MHRGY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
11.10.2023 15:49
***GEDIK******MHRGY*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204255
BIST
'
16:018.388
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -54,47
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.356
En Yüksek
8.519
16:0127,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0197
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
16:0129,4580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0271
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
16:011.669,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 12,16
|Açılış
|: 1.669,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,78
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler16:01
|TKNSA
|35,86
|594.816.286
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.117.648
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|88.640.263
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|FMIZP
|282,90
|174.372.108
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.243.099
|% -9,95
|
|IHAAS
|20,16
|565.817.873
|% -9,68
|
|SKBNK
|6,96
|1.022.711.202
|% -8,42
|
|TETMT
|2.580,00
|29.464.710
|% -7,86
|
|ARENA
|30,04
|124.983.848
|% -7,74
|
|PETKM
|24,68
|4.304.623.043
|% 0,16
|
|THYAO
|231,80
|4.062.767.491
|% -2,65
|
|DMRGD
|22,78
|3.446.939.445
|% 4,02
|
|ISCTR
|25,50
|2.958.371.873
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,43
|2.921.840.793
|% 1,09
|
|ZOREN
|6,29
|1.490.493.295
|% -1,56
|
|EKGYO
|8,24
|1.503.232.572
|% -1,90
|
|PETKM
|24,68
|4.304.623.043
|% 0,16
|
|ODAS
|13,73
|2.387.123.324
|% 0,59
|
|DMRGD
|22,78
|3.446.939.445
|% 4,02
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7325
|27,7365
|% 0,07
|
|Euro
|29,4437
|29,4580
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,0457
|34,2164
|% 0,29
|
|Frank
|30,6314
|30,8159
|% 0,41
|
|Riyal
|7,3701
|7,4071
|% 0,06
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|12,96
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|11,25
|
|Cumhuriyet
|11.575
|11.750
|70,00
|
|Tam
|11.331
|11.416
|20,00
|
|Yarım
|5.683
|5.730
|15,00
|
|Çeyrek
|2.833
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,62
|19,65
|0,19
|
|B. Petrol
|86,90
|86,90
|-0,75
|
Seans Raporu
16:01
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16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 24 kaybederek (% -0.73 ) 7, 286
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16:15
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