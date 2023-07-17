***GEDIK* *MRBAS* *MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2023 12:07
***GEDIK******MRBAS******MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MRS, MRBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 14.07.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ilgili şirketin kodu eklenerek tekrar gönderilmektedir. Yatırımcıların sermaye piyasalarına hızlı, kaliteli ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden Kısmi Yetkili Aracı Kurum olarak faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin (Marbaş Menkul) Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak yetkilendirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru olumlu karşılanmıştır. Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak yetkilendirilen Marbaş Menkul, mevcut hizmetlerinin yanı sıra faaliyetlerini genişleterek yatırımcılara daha geniş bir yelpazede hizmet sunacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172626
BIST
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12:166.569
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 131,65
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.576
12:1626,2715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1462
|Açılış
|: 26,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3057
En Düşük
25,9266
12:1629,5131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1385
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
12:161.649,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,12
|Açılış
|: 1.649,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.652,26
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler12:16
|INGRM
|634,70
|11.463.448
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|1.430.963
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|829.565
|% 10,00
|
|YEOTK
|109,00
|438.069.864
|% 9,99
|
|EUYO
|15,08
|6.271.672
|% 9,99
|
|GRNYO
|9,22
|14.023.688
|% -9,96
|
|AVGYO
|7,78
|4.574.323
|% -9,95
|
|PRZMA
|26,08
|16.533.780
|% -7,45
|
|MTRYO
|6,10
|7.092.262
|% -6,58
|
|BALAT
|15,30
|134.242
|% -6,42
|
|THYAO
|217,60
|4.624.951.130
|% 1,92
|
|ASELS
|73,00
|3.744.759.532
|% 5,04
|
|YKBNK
|14,03
|2.584.260.386
|% 0,86
|
|SISE
|49,86
|2.459.170.301
|% 1,30
|
|AKBNK
|25,92
|1.800.237.609
|% 4,68
|
|YKBNK
|14,03
|2.584.260.386
|% 0,86
|
|EKGYO
|8,34
|1.389.455.937
|% 1,21
|
|ZOREN
|3,69
|496.406.128
|% 2,22
|
|ISCTR
|14,73
|1.536.724.376
|% 1,66
|
|AKBNK
|25,92
|1.800.237.609
|% 4,68
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2417
|26,2715
|% 0,56
|
|Euro
|29,5054
|29,5131
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,2741
|34,4460
|% 0,52
|
|Frank
|30,4598
|30,6433
|% 0,88
|
|Riyal
|6,9758
|7,0108
|% 0,47
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.651
|7,83
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.643
|10.838
|55,00
|
|Yarım
|5.322
|5.444
|27,00
|
|Çeyrek
|2.669
|2.722
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,92
|20,94
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,35
|80,35
|0,48
|
Seans Raporu
12:16
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12:30XU100
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Yüzde 8.95 oranında artışla 96.75 lira fiyatla işlem gören hissede 402, 957 adet işlem
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12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TOASO, ARCLK
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12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 119, 74 artarak (% 2.07 ) 5, 903
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, RYSAS, GESAN, ALMAD, ATSYH, EUYO, MARKA, SOKE, PASEU, INGRM