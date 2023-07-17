***GEDIK* *MRBAS* *MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******MRBAS******MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MRS, MRBAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 14.07.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ilgili şirketin kodu eklenerek tekrar gönderilmektedir. Yatırımcıların sermaye piyasalarına hızlı, kaliteli ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden Kısmi Yetkili Aracı Kurum olarak faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığımız Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin (Marbaş Menkul) Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak yetkilendirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru olumlu karşılanmıştır. Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak yetkilendirilen Marbaş Menkul, mevcut hizmetlerinin yanı sıra faaliyetlerini genişleterek yatırımcılara daha geniş bir yelpazede hizmet sunacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172626BIST