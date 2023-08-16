***GEDIK* *MRBAS* *MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2023 19:45
***GEDIK******MRBAS******MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MRBAS, MRS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız, Geniş yetkili aracı kurum olarak faaliyetlerini sürdüren, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Marbaş Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu tarafından, Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesine ve bu payların Borsa İstanbul AŞ'ye kote edilmesine izin verilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186195
BIST
'
18:057.662
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,49
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
18:0527,0795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0228
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,4747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0320
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
18:051.650,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.650,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.649,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|146,30
|30.955.469
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.857.585
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|146.559.112
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,79
|149.592.234
|% 10,00
|
|KMPUR
|83,05
|971.081.908
|% 10,00
|
|SDTTR
|324,00
|337.006.565
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|45.236.835
|% -9,99
|
|IDEAS
|48,02
|73.005.890
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|23.768.483
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|107.067.813
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,20
|8.556.005.034
|% 4,20
|
|THYAO
|254,50
|7.494.586.722
|% -2,00
|
|ASTOR
|131,30
|7.039.329.792
|% -5,81
|
|GESAN
|93,40
|6.505.669.686
|% -9,58
|
|PETKM
|19,60
|5.780.914.782
|% 0,98
|
|ZOREN
|4,93
|3.165.500.566
|% -1,00
|
|ADESE
|2,01
|965.190.483
|% -9,46
|
|SKBNK
|4,12
|1.451.782.846
|% 4,04
|
|EKGYO
|8,87
|3.070.063.369
|% 3,99
|
|ODAS
|12,80
|3.850.482.168
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0740
|27,0795
|% 0,08
|
|Euro
|29,4654
|29,4747
|% -0,11
|
|Sterlin
|34,3884
|34,5608
|% 0,44
|
|Frank
|30,6800
|30,8648
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1950
|7,2311
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-6,91
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.651
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.049
|11.136
|-48,00
|
|Yarım
|5.541
|5.594
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.797
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,58
|19,59
|0,01
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|-1,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ORCAY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 762, 672 adet işlem
-
17:58EDATA
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 098, 097 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 316 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 134, 316.00 milyon TL de
-
17:55ORGE
Yüzde -9.18 oranında düşüşle 41.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 509 adet işlem