***GEDIK* *MRBAS* *MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******MRBAS******MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MRBAS, MRS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız, Geniş yetkili aracı kurum olarak faaliyetlerini sürdüren, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Marbaş Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu tarafından, Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesine ve bu payların Borsa İstanbul AŞ'ye kote edilmesine izin verilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186195BIST