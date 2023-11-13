***GEDIK* *MRBAS* *MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******MRBAS******MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MRBAS, MRS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2023 -17.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız,Geniş yetkili aracı kurum olarak faaliyetlerini sürdüren, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Marbaş Menkul Değerler AŞ paylarının halka arz edilmesine izin verilmesini teminen esas sözleşmenin uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu 17.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile detaylı olarak duyurulmuştur.Marbaş Menkul Değerler AŞ paylarının halka arzına yönelik olarak kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadili başvurusunun SPK'nın 10.11.2023 tarihli yazısı ile onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir.Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217263BIST