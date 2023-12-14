***GEDIK* *MRBAS* *MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******MRBAS******MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MRBAS, MRS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız, Geniş yetkili aracı kurum olarak faaliyetlerini sürdüren, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Marbaş Menkul Değerler AŞ (Marbaş Menkul) paylarının halka arzına yönelik olarak kayıtlı sermaye sistemine geçişine ilişkin esas sözleşme tadil metni 24 Kasım 2023 tarihinde yapılan Marbaş Menkul'ün Olağanüstü Genel Kurul'unun onayına sunularak kabul edildiği ve söz konusu Genel Kurul'un 28.11.2023 tarihinde tescil edildiği aynı gün kamuyu aydınlatma platformunda duyurulmuştu.Marbaş Menkul Yönetim Kurulu tarafından Marbaş Menkul'ün 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 20.000.000 TL artırılarak 60.000.000 TL'ye halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 20.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 20.000.000 adet nama yazılı paya ilişkin olarak Şirketimizin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamına kısıtlanmasına karar verilmiştir. Marbaş Menkul tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye 14.12.2023 tarihinde başvurular yapılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225960BIST