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***GEDIK* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

14.12.2023 19:18
***GEDIK* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)


***GEDIK******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 20.000.000 TL artırılarak 60.000.000 TL'ye halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 20.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 20.000.000 adet nama yazılı paya ilişkin olarak Şirketimizin pay sahibi olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamına kısıtlanmasına, sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 20.000.000 TL nominal değerli payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine, artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz tarafından söz konusu Yönetim Kurulu Kararı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye 14.12.2023 tarihinde başvurular yapılmıştır. Pay halka arzına ilişkin Taslak İzahname ekte yer almaktadır.  Taslak izahname Şirketimizin www.marbas.com.tr ve  halka arza aracılık eden Gedik 
Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin www.gedik.com internet adreslerinde ilan edilmiştir.
S
ermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenecek olup, izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.
Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225962


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