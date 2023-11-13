***GEDIK* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGeniş yetkili aracı kurum olarak faaliyetlerini sürdüren Şirketimizin paylarının halka arz edilmesine izin verilmesini teminen esas sözleşmenin uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.08.2023 tarihinde yapılan başvurunun SPK'nın 10.11.2023 tarihli yazısı ile onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir.Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217336BIST