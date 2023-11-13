***GEDIK* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2023 11:28
***GEDIK******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Geniş yetkili aracı kurum olarak faaliyetlerini sürdüren Şirketimizin paylarının halka arz edilmesine izin verilmesini teminen esas sözleşmenin uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.08.2023 tarihinde yapılan başvurunun SPK'nın 10.11.2023 tarihli yazısı ile onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir.
Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217336
BIST
'
16:197.686
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -85,51
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:1928,5976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0495
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5976
En Düşük
28,4784
16:1930,5406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0099
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:191.779,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.779,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ATATP
|65,45
|53.247.731
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.935.636
|% 9,99
|
|ETYAT
|10,15
|8.219.164
|% 9,97
|
|DERIM
|16,44
|8.109.509
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.881.235
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|235,90
|10.335.875.109
|% 2,97
|
|REEDR
|28,70
|3.542.867.816
|% 6,85
|
|ISCTR
|20,28
|2.859.977.766
|% 1,00
|
|TUPRS
|149,70
|2.611.733.023
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,11
|1.880.656.141
|% 3,34
|
|EKGYO
|7,11
|1.880.656.141
|% 3,34
|
|ISCTR
|20,28
|2.859.977.766
|% 1,00
|
|IHLAS
|1,37
|175.003.131
|% 9,60
|
|REEDR
|28,70
|3.542.867.816
|% 6,85
|
|ZOREN
|5,10
|621.366.416
|% -2,30
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5799
|28,5976
|% 0,17
|
|Euro
|30,5299
|30,5406
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,9062
|35,0812
|% 0,31
|
|Frank
|31,4686
|31,6582
|% -0,13
|
|Riyal
|7,5995
|7,6376
|% 0,15
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,10
|22,13
|% 0,66
|
|Platin
|853,03
|855,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,24
|978,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,29
|1.935,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34INTEM
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 276.50 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 443 adet işlem
-
16:32BIGCH
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 30.32 lira fiyatla işlem gören hissede 786, 982 adet işlem
-
16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, ALARK, YKBNK
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 53 kaybederek (% -1.16 ) 6, 667
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, ARENA, MARKA, KLMSN, ETYAT, PAPIL, PCILT, ARASE, MIATK, IHLAS