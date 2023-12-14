***GEDIK* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2023 19:12
***GEDIK******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 20.000.000 TL artırılarak 60.000.000 TL'ye halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 20.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 20.000.000 adet nama yazılı paya ilişkin olarak Şirketimizin pay sahibi olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamına kısıtlanmasına, sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 20.000.000 TL nominal değerli payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine, artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine ve bu kapsamda ilgili başvuruların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye 14.12.2023 tarihinde başvurular yapılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225959
BIST
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18:057.813
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 284,09
|Açılış
|: 7.623
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|Önceki Kapanış
|: 7.529
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7.582
En Yüksek
7.832
18:0528,9588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0175
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
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29,0530
En Düşük
28,9090
18:0531,9143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,3642
|Açılış
|: 31,6500
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|Önceki Kapanış
|: 31,4000
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31,9645
En Düşük
31,4821
18:051.895,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 11,64
|Açılış
|: 1.895,57
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|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
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1.908,01
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|48,40
|213.027.681
|% 10,00
|
|MERCN
|13,42
|59.798.130
|% 10,00
|
|VAKKO
|78,65
|107.121.161
|% 10,00
|
|UMPAS
|8,25
|1.383.590
|% 10,00
|
|EMKEL
|18,16
|93.538.885
|% 9,99
|
|EDIP
|18,54
|481.774.791
|% -10,00
|
|CATES
|67,75
|2.389.670.545
|% -9,97
|
|SAMAT
|55,10
|24.053.409
|% -9,97
|
|SKYMD
|11,15
|1.219.119.732
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,95
|128.260.482
|% -9,82
|
|THYAO
|252,25
|9.236.097.228
|% 4,54
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 4,24
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 7,62
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 5,91
|
|SASA
|43,10
|4.039.936.789
|% 0,19
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 7,62
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 5,91
|
|EKGYO
|7,26
|1.439.542.346
|% 4,31
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 4,24
|
|MOBTL
|5,36
|737.473.780
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9504
|28,9588
|% -0,06
|
|Euro
|31,8899
|31,9143
|% 1,15
|
|Sterlin
|36,9359
|37,1211
|% 1,26
|
|Frank
|33,3961
|33,5973
|% 0,86
|
|Riyal
|7,6987
|7,7373
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,16
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|964,56
|967,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,02
|1.118,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,28
|77,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,04
|2.036,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 316, 4 artarak (% 3.89 ) 8, 452
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17:59XU100
Endeks 7, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 78, 655.00 milyon TL de
-
17:59GRTRK
Yüzde 9.96 oranında artışla 47.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 995, 039 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 6.56 oranında artışla 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 230 adet işlem
-
17:52EYGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 457, 344 adet işlem