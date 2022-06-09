***GEDIK* *MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MRS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Paylarının tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin 25.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 40.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin aldığı Yönetim Kurulu kararına istinaden, Şirketimiz tarafından söz konusu sermaye artırımına katılım sağlanmasına ve artırılan 15.000.000 TL sermayenin nakit olarak ödenmesine karar verildiği ve sermaye artırımı izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu 25 Mayıs 2022 tarihinde duyurulmuştur. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu sermaye artırımına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.06.2022 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036575BIST