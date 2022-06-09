***GEDIK* *MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 18:29
***GEDIK******MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MRS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Paylarının tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin 25.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 40.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin aldığı Yönetim Kurulu kararına istinaden, Şirketimiz tarafından söz konusu sermaye artırımına katılım sağlanmasına ve artırılan 15.000.000 TL sermayenin nakit olarak ödenmesine karar verildiği ve sermaye artırımı izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu 25 Mayıs 2022 tarihinde duyurulmuştur. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu sermaye artırımına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.06.2022 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036575
BIST
18:052.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,21
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
18:0517,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1166
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,4415
En Düşük
17,0843
18:0518,4951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1013
|Açılış
|: 18,3500
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|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6799
En Düşük
18,3717
18:051.021,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.021,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.033,91
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TBORG
|20,90
|1.706.622
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|62.040.212
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|50.188.242
|% 9,96
|
|PGSUS
|171,30
|628.775.960
|% 9,95
|
|FLAP
|4,32
|96.196.164
|% 9,92
|
|TSGYO
|6,75
|52.441.145
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|94.804.730
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|39.090.885
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|4.632.129
|% -9,95
|
|PENTA
|402,00
|38.442.780
|% -8,55
|
|THYAO
|48,34
|8.793.081.762
|% 3,47
|
|SISE
|22,96
|3.562.380.947
|% 5,03
|
|SASA
|44,10
|2.425.086.203
|% 2,99
|
|SAHOL
|20,00
|2.026.406.183
|% 0,70
|
|TOASO
|64,25
|1.576.346.196
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,68
|806.525.275
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,16
|1.121.503.629
|% 4,79
|
|SEGYO
|1,19
|262.007.432
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,65
|987.778.558
|% 1,53
|
|ODAS
|2,96
|577.947.317
|% 3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2318
|17,2428
|% 0,68
|
|Euro
|18,4407
|18,4951
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,5444
|21,6524
|% 0,64
|
|Frank
|17,5525
|17,6583
|% 0,68
|
|Riyal
|4,5838
|4,6068
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-9,68
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|0,70
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,17
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ESCOM
Yüzde 6.15 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 939 adet işlem
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17:58RYGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 678, 553 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 98 artarak (% 0.68 ) 2, 825
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17:57XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 42, 291.00 milyon TL de
-
17:56YYLGD
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 852, 748 adet işlem