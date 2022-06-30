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***GEDIK* *MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2022 18:16
***GEDIK* *MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK******MRS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [MRS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022 - 09.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Paylarının tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin 25.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 40.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin aldığı Yönetim Kurulu kararına istinaden, Şirketimiz tarafından söz konusu sermaye artırımına katılım sağlanmasına ve artırılan 15.000.000 TL sermayenin nakit olarak ödenmesine karar verildiği ve sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığı duyurulmuştur. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin olarak Marbaş Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenen olağanüstü genel kurul 30.06.2022 tarihi itibarıyla tescil ve TTSG'de ilan edilmiştir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040465


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