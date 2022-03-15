***GEDIK* *ORCAY* *INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.03.2022 09:21
***GEDIK******ORCAY******INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GEDIK, ORCAY, INVEO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010482
BIST
18:052.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
0
En Düşük
0
18:0514,8072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0273
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8454
En Düşük
14,7660
18:0516,2793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0910
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3257
En Düşük
16,1706
18:05919,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -8,89
|Açılış
|: 919,03
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELEC
|10,35
|36.461.127
|% 0,00
|
|SNGYO
|6,32
|65.313.997
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,21
|154.084.884
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,06
|1.515.492
|% 0,00
|
|TATGD
|10,81
|8.058.887
|% 0,00
|
|SELEC
|10,35
|36.461.127
|% 0,00
|
|SNGYO
|6,32
|65.313.997
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,21
|154.084.884
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,06
|1.515.492
|% 0,00
|
|TATGD
|10,81
|8.058.887
|% 0,00
|
|THYAO
|26,62
|2.966.573.159
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,00
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 0,00
|
|KCHOL
|33,96
|1.587.702.966
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,78
|1.564.788.902
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,33
|931.799.807
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,75
|851.178.930
|% 0,00
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|271.550.090
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8101
|14,8190
|% 0,26
|
|Euro
|16,2615
|16,3010
|% 0,70
|
|Sterlin
|19,2110
|19,3074
|% 0,20
|
|Frank
|15,6663
|15,7606
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9288
|3,9485
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-19,04
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-11,63
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,18
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866