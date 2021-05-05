***GEDIK* *PENTA*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
05.05.2021 13:02
***GEDIK******PENTA*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934609
BIST
14:111.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
14:118,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0293
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
14:1110,0417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0309
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0673
En Düşük
9,9739
14:11476,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,93
|Açılış
|: 476,92
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler14:08
|MTRKS
|42,24
|98.299.450
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.823.949
|% 10,00
|
|RHEAG
|2,46
|1.262.906
|% 9,82
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|TSPOR
|2,29
|75.757.987
|% 9,57
|
|VAKFN
|19,17
|43.007.416
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|29.868.790
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|243.690.467
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|EREGL
|19,30
|544.119.969
|% -1,78
|
|PETKM
|6,88
|543.835.740
|% 0,00
|
|KOZAL
|116,80
|531.140.210
|% 1,57
|
|GARAN
|7,25
|470.164.367
|% -0,28
|
|THYAO
|12,68
|463.894.480
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|183.190.709
|% 0,65
|
|PETKM
|6,88
|543.835.740
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|151.392.125
|% -0,48
|
|GARAN
|7,25
|470.164.367
|% -0,28
|
|CANTE
|4,67
|243.690.467
|% -9,85
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3470
|8,3507
|% 0,32
|
|Euro
|10,0337
|10,0398
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,5777
|11,6358
|% 0,48
|
|Frank
|9,0979
|9,1527
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2182
|2,2293
|% 0,26
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,62
|
|Altın Gr.
|477
|477
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,63
|69,63
|0,75
|