***GEDIK* *PLTUR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
07.12.2022 17:36
***GEDIK******PLTUR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085523
BIST
18:054.827
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -173,10
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
18:0518,6390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
18:0519,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0814
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
18:051.068,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.068,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.071,79
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,40
|64.083.319
|% 10,00
|
|SNICA
|34,80
|652.924.645
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|598.444.727
|% 9,99
|
|LIDER
|68,35
|16.888.130
|% 9,98
|
|ALFAS
|219,20
|493.883.258
|% 9,98
|
|VBTYZ
|67,50
|42.536.266
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|2.550.418
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|56.703.873
|% -9,99
|
|EUREN
|15,08
|946.103.792
|% -9,94
|
|HEDEF
|21,12
|40.494.714
|% -9,74
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|THYAO
|134,70
|10.679.323.637
|% -0,66
|
|ASELS
|49,38
|7.128.829.004
|% 0,69
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|EREGL
|40,70
|4.772.492.293
|% -4,42
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|EKGYO
|6,92
|3.011.780.383
|% -4,42
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|ADESE
|1,95
|615.375.834
|% 6,56
|
|ISCTR
|9,89
|2.879.831.609
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6323
|18,6345
|% 0,00
|
|Euro
|19,5876
|19,6052
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,6851
|22,7989
|% 0,62
|
|Frank
|19,7384
|19,8573
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|11,89
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|6,69
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.193
|7.249
|49,00
|
|Yarım
|3.483
|3.544
|24,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.771
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|0,29
|
|B. Petrol
|78,14
|78,14
|-1,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 2 kaybederek (% -3.77 ) 4, 211
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, VKING, SNPAM, ERCB, LIDER, EMNIS, KRDMA, BARMA, KRONT, YESIL
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, UZERB, EUREN, VBTYZ