***GEDIK* *PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
30.09.2022 18:25
***GEDIK******PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin birinci Değerlendirme Raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066416
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,34
|Açılış
|: 990,27
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5097
|18,5314
|% 0,14
|
|Euro
|18,1578
|18,1797
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,6365
|20,7400
|% 0,62
|
|Frank
|18,7065
|18,8192
|% -0,97
|
|Riyal
|4,9148
|4,9395
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|1,12
|
|Altın Gr.
|990
|990
|2,04
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.645
|6.746
|14,00
|
|Yarım
|3.233
|3.298
|7,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,04
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,11
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-1,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
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17:58MEDTR
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17:56YAYLA
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17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem