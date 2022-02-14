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***GEDIK* *PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.02.2022 09:26
***GEDIK* *PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK******PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Panelsan") paylarının halka arzında 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve talebin satışa sunulan 19.250.000 TL nominal değerli paylardan yüksek olması nedeniyle ek satışa konu 1.750.000 TL nominal değerli paylarda yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılar arasında eşit oranda olmak üzere dağıtıma konu edilerek toplam 21.000.000 TL nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Panelsan paylarının halka arzında ek satış dahil yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 11,47 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 4,89 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 2,86 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 8 katı talep toplanmıştır. Panelsan'nın 214.200.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 21.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 42.025 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 92 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 5 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 42.122 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %50,00, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40,83 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %9,17 olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001418


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CEOEM 16,76 36.445.213 % 9,90  
ATSYH 14,60 1.901.124 % 9,04  
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Cumhuriyet 5.393 5.475 -2,00  
Tam 5.373 5.507 2,38  
Yarım 2.597 2.664 1,15  
Çeyrek 1.303 1.332 0,57  
Gümüş.Ons 23,43 23,46 -0,42  
Gümüş Gr. 10,26 10,27 -0,16  
B. Petrol 94,25 94,25 -2,23  
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