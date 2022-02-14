***GEDIK* *PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PNLSN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki ve idari sorumluluğu bulunan kişiler tarafından satın alınan pay tutarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İçsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler: Ad-Soyad Kurum UnvanSatın Alınan Payların Nominal Değeri (TL)Satın Alınan Payların Halka Arz Edilen Paylara Oranı (%)Satın Alınan Payların Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)Mustafa Coşkun Karadeniz Panelsan Yönetim Kurulu Üyesi 17.159,00 0,0817%0,0229%Erhan Topaç Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı 46.406,00 0,2210%0,0619%Ülkü Feyyaz Taktak Gedik Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 4.178,00 0,0199%0,0056%Ergün Koşucu Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı 464,00 0,0022%0,0006%Emre Kavaklı Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı 9,00 0,0000% 0,0000%Gülten Esen Gedik Yatırım Direktör 7.518,00 0,0358% 0,0100%Seda Demirelli Küçükmeral Gedik Yatırım Müdür 132,00 0,0006% 0,0002%İdari sorumluluğu bulunan kişiler: Ad-Soyad Unvan Satın Alınan Payların Nominal Değeri (TL) Satın Alınan Payların Halka Arz Edilen Paylara Oranı (%) Satın Alınan Payların Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)Mustafa Coşkun Karadeniz Yönetim Kurulu Üyesi17.159,00 0,0817% 0,0229%http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001420BIST