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***GEDIK* *PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.02.2022 09:26
***GEDIK* *PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK******PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [PNLSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki ve idari sorumluluğu bulunan kişiler tarafından satın alınan pay tutarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İçsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler: Ad-Soyad Kurum Unvan
Satın Alınan Payların Nominal Değeri (TL)
Satın Alınan Payların Halka Arz Edilen Paylara Oranı (%)
Satın Alınan Payların Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)
Mustafa Coşkun Karadeniz Panelsan Yönetim Kurulu Üyesi 17.159,00 0,0817%
0,0229%
Erhan Topaç Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı 46.406,00 0,2210%
0,0619%
Ülkü Feyyaz Taktak Gedik Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 4.178,00 0,0199%
0,0056%
Ergün Koşucu Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı 464,00 0,0022%
0,0006%
Emre Kavaklı Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı 9,00 0,0000% 0,0000%
Gülten Esen Gedik Yatırım Direktör 7.518,00 0,0358% 0,0100%
Seda Demirelli Küçükmeral Gedik Yatırım Müdür 132,00 0,0006% 0,0002%
İdari sorumluluğu bulunan kişiler: Ad-Soyad Unvan Satın Alınan Payların Nominal Değeri (TL) Satın Alınan Payların Halka Arz Edilen Paylara Oranı (%) Satın Alınan Payların Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)
Mustafa Coşkun Karadeniz Yönetim Kurulu Üyesi
17.159,00 0,0817% 0,0229%





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001420


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 4,42 71.712 % 23,46  
ISKUR 934.230,00 934.230 % 10,00  
PKENT 719,10 9.019.260 % 9,99  
INVEO 32,48 217.811.592 % 9,95  
AYDEM 7,19 131.611.829 % 9,94  
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Dolar 13,5785 13,6035 % 0,08  
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Sterlin 18,3180 18,4099 % -0,04  
Frank 14,6331 14,7213 % 0,08  
Riyal 3,6078 3,6259 % -0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.879 6,84  
Altın Gr. 820 820 1,93  
Cumhuriyet 5.396 5.477 44,00  
Tam 5.370 5.505 44,91  
Yarım 2.596 2.663 21,73  
Çeyrek 1.302 1.331 10,86  
Gümüş.Ons 23,79 23,82 -0,06  
Gümüş Gr. 10,38 10,41 -0,03  
B. Petrol 96,00 96,00 -0,48  
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