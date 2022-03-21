***GEDIK* *PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2022 08:49
***GEDIK******PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerinde 10,20 TL birim fiyat ile Kurumumuz liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla talep toplanarak halka arz edilen payları, 18.02.2022 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için belirlenen 30 günlük süre 18.03.2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren geçen 30 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin bilgiler Ek'te yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011629
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0311
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8395
En Düşük
14,7777
18:0516,3755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0118
|Açılış
|: 16,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4188
En Düşük
16,3493
18:05916,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,23
|Açılış
|: 916,16
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
918,98
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8211
|14,8427
|% 0,36
|
|Euro
|16,3634
|16,3855
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,4307
|19,5281
|% -0,01
|
|Frank
|15,8122
|15,9075
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9369
|3,9566
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,04
|
|Altın Gr.
|917
|918
|3,75
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,63
|