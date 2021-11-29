***GEDIK* *RNPOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.11.2021 09:43
***GEDIK******RNPOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979967
BIST
10:001.791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 15,06
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.792
En Düşük
1.783
10:0012,6705
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,3015
|Açılış
|: 12,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3600
|
12,8144
En Düşük
12,3321
10:0014,2842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,2752
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9500
|
14,4643
En Düşük
13,9221
10:00731,70
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 18,65
|Açılış
|: 731,70
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler09:55
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|BALAT
|10,64
|1.163.537
|% 9,92
|
|YONGA
|25,00
|545.800
|% 9,75
|
|MIATK
|27,82
|10.303.554
|% 9,44
|
|ISBTR
|38.000,00
|266.000
|% 8,57
|
|KZBGY
|25,24
|866.792
|% -9,86
|
|BJKAS
|5,38
|1.950.078
|% -6,60
|
|DURDO
|19,77
|366.496
|% -5,23
|
|GSRAY
|3,95
|188.222.821
|% -2,95
|
|DIRIT
|3,95
|30.692
|% -2,47
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.948.647.887
|% 0,00
|
|SASA
|39,42
|1.757.757.931
|% 0,00
|
|SISE
|11,94
|1.580.237.488
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% 0,00
|
|HALKB
|4,92
|1.332.476.337
|% 0,82
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|308.041.733
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.948.647.887
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6700
|12,6927
|% 2,62
|
|Euro
|14,2766
|14,3109
|% 2,16
|
|Sterlin
|16,8112
|16,8955
|% 2,06
|
|Frank
|13,5989
|13,6808
|% 1,87
|
|Riyal
|3,3603
|3,3772
|% 2,22
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,15
|
|Altın Gr.
|729
|729
|16,37
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,49
|9,50
|0,31
|
|B. Petrol
|74,52
|74,52
|2,93
|