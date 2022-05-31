***GEDIK* *SEGYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
31.05.2022 11:41
***GEDIK******SEGYO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033520
BIST
12:582.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,31
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
12:5816,4265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0463
|Açılış
|: 16,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
12:5817,6420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0237
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
12:58977,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 977,31
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler12:56
|MRGYO
|1,54
|19.179.575
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.523.394
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.372.327
|% 9,93
|
|MZHLD
|73,20
|14.467.295
|% 9,91
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|KZBGY
|69,80
|20.734.272
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,12
|18.588.414
|% -6,87
|
|AKFGY
|2,34
|160.376.936
|% -5,26
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|MNDRS
|3,28
|7.555.877
|% -3,24
|
|THYAO
|49,00
|3.733.397.576
|% -1,05
|
|TUPRS
|273,60
|1.200.439.004
|% 5,64
|
|SASA
|35,72
|1.198.565.422
|% 4,51
|
|GARAN
|14,70
|1.128.123.297
|% 2,30
|
|ASELS
|24,36
|920.643.634
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,72
|488.434.602
|% 1,12
|
|DOHOL
|4,02
|686.756.905
|% 1,77
|
|YKBNK
|4,64
|677.502.774
|% 1,98
|
|TSKB
|2,25
|311.707.606
|% 6,64
|
|SKBNK
|1,27
|147.331.699
|% 1,60
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4213
|16,4258
|% 0,28
|
|Euro
|17,6221
|17,6404
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,6468
|20,7504
|% -0,08
|
|Frank
|17,0592
|17,1619
|% 0,12
|
|Riyal
|4,3659
|4,3878
|% 0,29
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,28
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|6.504
|6.603
|8,00
|
|Tam
|6.467
|6.630
|2,08
|
|Yarım
|3.126
|3.207
|1,01
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|0,51
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,83
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,90
|