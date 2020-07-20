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***GEDIK* *SKBNK* *GARAN* *ISFIN* *ODEA* *MPARK* *ZOREN* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

20.07.2020 17:55
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK******SKBNK******GARAN******ISFIN******ODEA******MPARK******ZOREN******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ERGLI, GARAN, GEDIK, ISFIN, MPARK, ODEA, SKBNK, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT72019 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2020 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT72019 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN92023 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM72018 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2020 İtfa
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN72028 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2020 İtfa
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA2017 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTD72217 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA2014 FİNANSMAN BONOSU 20/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860557


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 6,16 51.886.034 % 10,00  
YONGA 26,40 270.377 % 10,00  
PKENT 445,50 998.366 % 10,00  
KENT 1.510,40 18.675.522 % 10,00  
LINK 28,82 26.862.435 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6505 8,6939 % 0,69  
Frank 7,2661 7,3099 % -0,12  
Riyal 1,8230 1,8322 % 0,03  
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Tam 2.678 2.691 23,90  
Yarım 1.300 1.316 11,70  
Çeyrek 652 659 5,80  
Gümüş.Ons 19,74 19,77 0,43  
Gümüş Gr. 4,35 4,36 0,09  
B. Petrol 43,30 43,30 0,16  
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