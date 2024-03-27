***GEDIK* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.03.2024 08:54
***GEDIK******SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GEDIK, SKYMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDIK.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,165 TL Teorik Fiyat: 12,585 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SKYMD.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1548387 TL Teorik Fiyat: 10,585 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262959
BIST
'
11:368.765
En Düşük
|Değişim
|: -0,49%
|| -42,87
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.851
11:3632,2317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0583
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2374
En Düşük
32,1073
11:3635,0922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,2281
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1226
En Düşük
34,7919
11:362.257,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,40
|Açılış
|: 2.258,33
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.262,03
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler11:36
|AGROT
|39,16
|801.554.039
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|69.677.920
|% 10,00
|
|ODINE
|48,28
|26.486.794
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|403.645.405
|% 9,98
|
|QNBFB
|297,50
|2.591.225
|% 9,98
|
|EMNIS
|243,00
|1.416.933
|% -10,00
|
|KSTUR
|6.105,00
|7.496.940
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|530.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|373.979.963
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|8.605.343
|% -9,96
|
|PETKM
|20,12
|2.344.756.095
|% -5,54
|
|THYAO
|282,50
|2.339.464.941
|% -0,96
|
|ASELS
|53,20
|1.323.853.804
|% 0,38
|
|YKBNK
|26,72
|1.193.033.872
|% 0,30
|
|ISCTR
|11,02
|990.015.218
|% -0,90
|
|PETKM
|20,12
|2.344.756.095
|% -5,54
|
|ISCTR
|11,02
|990.015.218
|% -0,90
|
|EKGYO
|9,31
|727.162.334
|% -0,11
|
|ZOREN
|5,42
|400.535.350
|% -0,37
|
|YKBNK
|26,72
|1.193.033.872
|% 0,30
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2290
|32,2317
|% 0,18
|
|Euro
|35,0730
|35,0922
|% 0,65
|
|Sterlin
|40,8369
|41,0416
|% -0,18
|
|Frank
|35,7143
|35,8933
|% -0,35
|
|Riyal
|8,6324
|8,6756
|% -0,12
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,43
|24,46
|% 0,66
|
|Platin
|902,18
|903,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,88
|991,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,84
|84,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,10
|2.179,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
-
11:51KIMMR
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 241, 000 adet işlem
-
11:49DERHL
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 850, 712 adet işlem
-
11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, KCHOL, ODAS
-
11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ENKAI, ASELS, BIMAS
-
11:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 64 kaybederek (% -0.47 ) 7, 745