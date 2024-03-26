***GEDIK* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***GEDIK******SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler GEDIK, SKYMD27.03.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaGEDIK Y. MEN. DEG. GEDIK 1,165 1,0485SEKER YATIRIM SKYMD 0,1548387 0,1393548Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262654BIST