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***GEDIK* *SNKRN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2020 15:33
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***GEDIK******SNKRN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış Pazarında gerçekleştirilmesi planlanan tahsisli sermaye artırımına aracılık etmekte olduğumuz Senkron Güvenlik tarafından 27.03.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Senkron Güvenlik 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Bülent ÇOBANOĞLU'na tahsisli olarak satılacak olan B Grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının tespiti amacıyla Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu bulunacak baz fiyatın %20 fazlası esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verdiği bilgisi kamu ile paylaşılmıştır.   31.03.2020 tarihi itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa'ya başvurulmuş olup, satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvurulacaktır. TSP Prosedürü çerçevesinde satış işleminin başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.     Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833550


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Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,03 14,08 0,00  
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