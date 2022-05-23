***GEDIK* *SUWEN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******SUWEN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SUWEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.'nin ("Şirket") 13-14-15 Nisan 2022 tarihlerinde 18,50 TL birim fiyat ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde, Kurumumuz ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin eşliderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla talep toplanarak halka arz edilen payları, 21.04.2022 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için belirlenen 30 günlük süre 20.05.2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren geçen 30 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin bilgiler Ek'te yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031883BIST