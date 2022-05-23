***GEDIK* *SUWEN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2022 18:25
***GEDIK******SUWEN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.'nin ("Şirket") 13-14-15 Nisan 2022 tarihlerinde 18,50 TL birim fiyat ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde, Kurumumuz ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin eşliderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla talep toplanarak halka arz edilen payları, 21.04.2022 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için belirlenen 30 günlük süre 20.05.2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren geçen 30 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin bilgiler Ek'te yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031883
BIST
18:052.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,55
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
18:0515,7978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0750
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
18:0516,8754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0743
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
18:05938,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,69
|Açılış
|: 938,87
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|72,60
|19.386.502
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,52
|7.130.308
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.877.758
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.637.243
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.591.882
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.391.702
|% -10,00
|
|SELVA
|10,20
|27.602.043
|% -8,52
|
|ORCAY
|18,21
|133.574.598
|% -7,61
|
|OZRDN
|9,25
|2.592.913
|% -7,50
|
|UFUK
|35,90
|1.264.052
|% -7,24
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% -6,65
|
|THYAO
|42,96
|3.592.256.815
|% 0,23
|
|ASELS
|23,60
|2.295.045.529
|% 3,60
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% -1,19
|
|SISE
|19,35
|2.088.811.939
|% -0,36
|
|SKBNK
|1,27
|565.770.086
|% 5,83
|
|YKBNK
|4,40
|1.329.394.327
|% 1,62
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% -6,65
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% -1,19
|
|KARSN
|5,75
|1.372.514.574
|% 2,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7510
|15,7978
|% -0,47
|
|Euro
|16,8282
|16,8754
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,7528
|19,8519
|% -0,07
|
|Frank
|16,2448
|16,3426
|% 0,16
|
|Riyal
|4,1872
|4,2082
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|6,86
|
|Altın Gr.
|939
|939
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de